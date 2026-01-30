Il giovedì sera si conferma il giorno di Don Matteo. La serie, alla quindicesima stagione, ha di nuovo battuto Striscia la Notizia negli ascolti. Gerry Scotti inizia a preoccuparsi.

Il giovedì sera televisivo ha avuto come sempre un grande protagonista, la serie Don Matteo, arrivata alla quindicesima stagione, che per la seconda volta si è scontrata con Striscia la Notizia. Il programma di Antonio Ricci, in onda in prima serata su Canale 5, ha dovuto riconoscere la sconfitta al suo debutto. Ma d’altro canto, quando ti scontri con Don Matteo 15, su Rai 1, con Don Massimo (Raoul Bova), il maresciallo Cecchini (Nino Frassica), il maresciallo Provvedi ( leggi la nostra intervista a Irene Giancontieri ), Giulia Mezzanotte ( Federica Sabatini ) e Maria ( Fiamma Parente ), è quasi impossibile ottenere il podio degli ascolti. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv del 29 gennaio, Don Matteo non ha rivali. Gerry Scotti inizia a tremare

Approfondimenti su Ascolti TV 29 gennaio

Il 22 gennaio, le reti televisive italiane hanno offerto diverse alternative di intrattenimento.

Giovedì 15 gennaio, su Rai 1, è andata in onda la seconda puntata di Don Matteo 15.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Ascolti TV 29 gennaio

Argomenti discussi: Ascolti tv 28 gennaio: chi ha vinto tra Morbo K e Una nuova vita, i dati di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna; Affari Tuoi, riscossa De Martino (con Martina Miliddi): i numeri della rimonta inattesa a La Ruota della Fortuna; Ascolti tv, De Martino vs Gerry Scotti: colpo di scena Affari Tuoi! Del Debbio cresce e Gruber... I trend Auditel; RAI * ASCOLTI TV - 28/1 - INTERA GIORNATA: RAI GENERALISTE+RAINEWS24: 2 MILIONI 747 MILA SPETTATORI (31,5%) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 2 MILIONI 549 MILA SPETTATORI (29,2%).

Ascolti tv ieri 29 gennaio 2026: share tv e dati AuditelAscolti tv ieri 29 gennaio 2026: share tv e dati Auditel. Ecco i dati Auditel relativi agli ascolti della prima serata di 29 gennaio. mam-e.it

Ascolti tv, Una nuova vita supera Morbo K. Bene Chi l'ha visto? e AgoràGli ascolti del mercoledì televisivo vedono su Rai1 la serie Morbo - Chi salva una vita salva il mondo intero conquistare una media ... iltempo.it

È da poco terminata la quarta puntata di Don Matteo 15! Vi sta piacendo questa nuova stagione - facebook.com facebook

"Lo stai facendo per me" "E per chi se no". #Mezzanottini #DonMatteo15 x.com