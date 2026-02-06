ascolti tv del 5 febbraio don matteo senza rivali gerry scotti trema

Su Rai 1, Don Matteo 15 batte tutti. La serie con Terence Hill conquista ancora il pubblico, lasciando indietro le altre trasmissioni. Anche Gerry Scotti con Striscia la Notizia su Canale 5 non riesce a competere. La puntata di ieri ha registrato ascolti record, confermando il successo della fiction.

Una nuova puntata di Don Matteo 15 è andata in onda su Rai 1 e non ci sono rivali che tengano. Nemmeno Greggio e Iacchetti con Striscia la Notizia su Canale 5. Dunque, tutti erano sintonizzati su Rai 1, anche perché a Spoleto da Don Matteo alias Don Massimo è arriva Suor Costanza e per Cecchini e Provvedi ( leggi la nostra intervista a Irene Giancontieri ). Su Rai 2 è stato trasmesso il film Un piccolo favore, mentre su Rai 3 è andata in onda Splendida Cornice. Ospiti della serata sono stati Giuseppe Battiston, Nino D’Angelo e Alberto Floris. Su Italia 1 c’era la partita di Coppa Italia, Atalanta-Juventus. 🔗 Leggi su Dilei.it

