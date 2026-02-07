Serie C | lotta playoff e salvezza infuocata Cittadella e Crotone vincono pareggio Novara-Brescia

La corsa ai playoff si infiamma, mentre la salvezza si complica per alcune squadre. La giornata di Serie C ha visto vittorie importanti per Cittadella e Crotone, che rafforzano le loro posizioni in classifica. Il Novara e il Brescia invece si dividono un punto, con un pareggio che lascia tutto aperto. Partite tirate e gol a ripetizione, in un fine settimana che chiama alla massima attenzione tutti gli appassionati.

La venticinquesima giornata di Serie C ha regalato un'esplosione di gol e colpi di scena, con match combattuti e risultati che delineano sempre più la lotta per la promozione e la salvezza. Il campionato, giunto a un punto cruciale della stagione, si conferma un terreno di battaglia ricco di sorprese e di prestazioni entusiasmanti, come testimoniato dalle immagini e dai risultati diffusi nella giornata di sabato 7 febbraio 2026. L'attenzione, inevitabilmente, si concentra sulle squadre che ambiscono a un posto nei playoff e su quelle che cercano di allontanarsi dalla zona rossa della classifica, con ogni punto che assume un valore decisivo in questa fase del torneo.

