Prima Categoria | Torrelaghese e Mulazzo pareggio prezioso nella lotta salvezza Nessun gol al Marco Polo

Questa mattina al “Marco Polo” le due squadre si sono affrontate in un match deciso dalla tattica più che dal talento. Nessun gol, e il pareggio a reti inviolate lascia entrambe ancora in bilico nella zona salvezza. Le occasioni ci sono state, ma nessuna delle due ha trovato la rete, mantenendo alta la tensione in vista delle prossime partite.

Lo scontro salvezza tra Torrelaghese 2015 e Mulazzo si è concluso con un pareggio a reti inviolate, un risultato che non risolve le ansie di nessuna delle due squadre nel campionato di Prima Categoria. Il match, disputato questo pomeriggio presso lo “Marco Polo Sport Center” di Viareggio, ha visto due formazioni determinate a fare bottino, ma incapaci di concretizzare le occasioni create. Un punto a testa che, nel contesto della lotta per evitare la retrocessione, assume un valore significativo, seppur parziale. La partita, come riportato, ha visto la Torrelaghese 2015 affrontare il Mulazzo reduce da un pareggio casalingo contro il Romagnano.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Torrelaghese Mulazzo

Oggi alle 15 si giocano le partite casalinghe della 18ª giornata di Prima categoria, terza dopo il giro di boa.

Domenica positiva per Torrelaghese, che ha mostrato una buona ripresa nelle partite di Prima e Seconda categoria.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Torrelaghese Mulazzo

Argomenti discussi: Prima Categoria A. Colpo esterno per la Torrelaghese: 2 a 0 al Capannori; Calcio: Prima e Seconda categoria. Capezzano e Torrelaghese fuori. C’è la sfida Salavetitia-Massarosa; Atletico in fuga, Piazza shock vince il Migliarino; Seravezza-Camaiore, cresce l’attesa. Il Viareggio deve vincere a Larciano.

Prima e Seconda categoria. Torrelaghese in ripresa. È un Salavetitia da urloGrande domenica quella di Torrelaghese, Salavetitia Seravezza e Corsanico mentre è stata una giornata da dimenticare in fretta, con ... lanazione.it

Calcio: prima categoria. In casa sia Capezzano che TorrelagheseIn Prima categoria è la 18ª giornata (3ª dopo il giro di boa) e sono in casa oggi alle 15 sul proprio sintetico sia il Capezzano Pianore al Maggi-Matteucci col Mulazzo (arbitro Sprovieri di Livorno) ... lanazione.it

PRIMA CATEGORIA GIRONE B - LA CLASSIFICA DOPO LA 15^ GIORNATA facebook