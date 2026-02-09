Sanae Takaichi stravince le elezioni in Giappone ed è pronta a riarmare il Paese contro la Cina

Sanae Takaichi ha ottenuto una vittoria schiacciante alle elezioni in Giappone. Con una maggioranza ampia, ora punta a rafforzare la difesa del Paese e a spingere riforme economiche. La sua vittoria apre una nuova fase politica, con l’obiettivo di riarmare il Giappone e rafforzare la posizione nel confronto con la Cina.

Sanae Takaichi ha vinto nettamente le elezioni anticipate in Giappone, portando il suo partito a una maggioranza storica e rafforzando il suo mandato per riforme economiche, aumento delle spese per la difesa e agenda conservatrice. Al centro delle attenzioni internazionali ci sono i rapporti con la Cina e il rilancio dell’alleanza con gli Stati Uniti. Il trionfo elettorale di Sanae Takaichi Il Giappone che ha in mente la premier I rapporti con Cina e Usa Il "feeling" con Giorgia Meloni Il trionfo elettorale di Sanae Takaichi Ha voluto le elezioni anticipate in Giappone per ottenere un mandato più solido, ne ha ottenuto uno fortissimo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Il partito di Sanae Takaichi ha ottenuto una vittoria netta alle elezioni anticipate in Giappone.

Il Giappone torna alle urne con l'obiettivo di consolidare la maggioranza parlamentare attraverso una nuova alleanza politica.

