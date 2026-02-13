Artigiano chiude a causa della frana | I clienti rimandano i lavori

Pontedera, 13 febbraio 2026 – Giacomo Puccini, artigiano e titolare della Pegaso Decorazioni, ha deciso di chiudere la sua attività dopo che la frana ha invaso la provinciale Francesca, interrompendo il traffico nel tratto tra Calcinaia e Montecalvoli. La strada rimane interdetta da lunedì notte, e i clienti rimandano i lavori, causando un calo considerevole degli ordini. Questo incidente ha colpito duramente la piccola impresa di Puccini, che ha già annunciato la chiusura definitiva.

Pontedera, 13 febbraio 2026 – Chiuso per. frana. Giacomo Puccini, artigiano e titolare della Pegaso Decorazioni, che quest’anno ha festeggiato i primi 30 anni di attività, ha deciso di chiudere bottega dopo che la provinciale Francesca è stata interdetta al traffico in seguito alla frana che lunedì notte ha invaso la carreggiata, nel tratto di strada che da Calcinaia porta a Montecalvoli. Grossa frana a Calcinaia, auto rimane bloccata fra i detriti "I clienti rimandano i lavori”. La bottega di Puccini si trova in via del Tiglio a Calcinaia, vicino al ponte alla Navetta. Fino al ponte alla Navetta si può quindi arrivare in auto, per chi proviene da Calcinaia ma la mancanza di traffico sta penalizzando queste attività. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Artigiano chiude a causa della frana: “I clienti rimandano i lavori” Indonesia: 8 morti e 82 dispersi a causa della frana Una frana sul monte Burangrang, in Giava Occidentale, ha causato la morte di otto persone e la scomparsa di 82 altre. Artigiano in Fiera: chiude la 30esima edizione, un milione di visitatori Si conclude la 30ª edizione di Artigiano in Fiera a Rho, Milano, che ha attirato un milione di visitatori. Contenuti correlati Argomenti discussi: Si spegne un pezzo di storia: chiude la falegnameria Mazzei. Sestri Ponente, chiude “L'arte del cucire”: così un altro pezzo di storia artigiana lascia il quartiere x.com Un simbolo semplice, ma dal significato profondo. Un legame che si chiude con delicatezza e resta per sempre. Le bomboniere Bongelli Preziosi raccontano emozioni autentiche, perfette per celebrare ogni momento importante della vita. Per qualsiasi infor - facebook.com facebook