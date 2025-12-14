Artigiano in Fiera | chiude la 30esima edizione un milione di visitatori

Si conclude la 30ª edizione di Artigiano in Fiera a Rho, Milano, che ha attirato un milione di visitatori. La manifestazione, dedicata all'artigianato internazionale, si è svolta fino al 14 dicembre, offrendo un'occasione unica di scoprire tradizioni e creazioni provenienti da tutto il mondo.

