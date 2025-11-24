Al Teatro Toniolo di Mestre va in scena Amadeus tra genio invidia e costumi d’autore

Veneziatoday.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Teatro Toniolo il 26 e 27 novembre arriva un tocco di puro glamour con Amadeus, dove sontuosi costumi settecenteschi firmati da Antonio Marras fanno da cornice a una leggenda intramontabile: l'invidia di Salieri per il genio di Mozart.L’autore (Peter Shaffer) basa il suo dramma su una storia. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

al teatro toniolo di mestre va in scena amadeus tra genio invidia e costumi d8217autore

© Veneziatoday.it - Al Teatro Toniolo di Mestre va in scena "Amadeus" tra genio, invidia e costumi d’autore

Altri contenuti sullo stesso argomento

Teatro Toniolo: aperta la vendita dei biglietti per la nuova Stagione “I Comici” - Una nuova stagione di risate al Teatro Toniolo: grandi nomi e giovani talenti insieme sul palco per un cartellone tutto da vivere ... Lo riporta ilnuovoterraglio.it

teatro toniolo mestre scenaA Mestre per la stagione TOP Ten va in scena “L’Oreste” con Claudio Casadio - Prosegue al Teatro del Parco di Mestre la stagione teatrale TOP Theatre of People, organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia con Pantakin e Tadan: martedì 25 novembre alle ore 19. Come scrive nonsolocinema.com

Teatro Toniolo: tutto il glamour della leggenda di Amadeus, in scena il 26 e 27 novembre. - Al Teatro Toniolo il 26 e 27 novembre arriva un tocco di puro glamour con "Amadeus", dove sontuosi costumi settecenteschi firmati da Antonio Marras fanno da cornice a una leggenda intramontabile: ... live.comune.venezia.it scrive

ERRORE: Stato HTTP 12007

Microsoft VBScript runtime error '800a000d'

Type mismatch

/feed/Trending_Topics.asp, line 78

Cerca Video su questo argomento: Teatro Toniolo Mestre Scena