Al Teatro Toniolo di Mestre va in scena Amadeus tra genio invidia e costumi d’autore

Al Teatro Toniolo il 26 e 27 novembre arriva un tocco di puro glamour con Amadeus, dove sontuosi costumi settecenteschi firmati da Antonio Marras fanno da cornice a una leggenda intramontabile: l'invidia di Salieri per il genio di Mozart.L’autore (Peter Shaffer) basa il suo dramma su una storia. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Al Teatro Toniolo di Mestre va in scena "Amadeus" tra genio, invidia e costumi d’autore

