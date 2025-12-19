Angri spettacoli e attrazioni al Castello Doria per la rassegna Magic Castle
Ad Angri prosegue la manifestazione “Magic Castle – Angri Città d’Arte”, il villaggio natalizio allestito tra Piazza Doria e il Castello Doria. L’iniziativa, che propone un calendario di spettacoli, attività ricreative e installazioni fisse, accoglierà i visitatori fino al 6 gennaio. L’area. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Senti l'aria di Natale ma ancora non l'hai vista Beh ci pensiamo noi! Sabato 20 e Domenica 21 Dicembre ad Angri, Piazzale Lazio, troverai Babbo Natale e i suoi elfi e non solo... gonfiabili, animazioni, giochi, zucchero filato, pop corn e ancora spettacoli dal - facebook.com facebook
