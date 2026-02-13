Arriva il Como Youth Sound | live music contest per under 30

Il Como Youth Sound nasce dalla voglia di scoprire nuovi talenti musicali e si tiene per sostenere giovani artisti di età compresa tra 14 e 30 anni. L’evento coinvolge band e musicisti emergenti del territorio, offrendo loro un’occasione di visibilità e confronto. Con questa iniziativa, la città di Como intende promuovere la scena musicale locale e dare spazio alle giovani generazioni che desiderano emergere nel panorama musicale.

Il Teatro Sociale di Como, con Amici di Como, grazie al contributo di Warner Chappell Music, in collaborazione con MyNina Spettacoli, Nerolidio Music Factory, TEDxYouth@LakeComo, Lo Snodo, Youth Festival, promuove un contest musicale rivolto a giovani artisti e band, con l'obiettivo di sostenere e valorizzare i nuovi talenti del territorio e offrire loro concrete opportunità di crescita artistica e professionale.L'evento si inserisce nel progetto YOUTH CLUB, un'iniziativa promossa da Fondazione Cariplo per favorire l'avvicinamento delle giovani generazioni alle arti dello spettacolo, a cui il Teatro Sociale di Como aderisce.