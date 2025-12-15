Sesto sigillo live per il Lake Sound Park | in estate arriva Alfa
Il Lake Sound Park si conferma come uno degli eventi musicali più attesi dell’estate 2026, annunciando il sesto sigillo con l’attesissimo debutto di Alfa. Dopo le conferme di grandi artisti come Baglioni, Mannoia, Mannarino, Il Volo e Coez, l’edizione si prospetta ricca di sorprese e grandi performance, consolidando il festival come un punto di riferimento per gli amanti della musica dal vivo.
Dopo Claudio Baglioni (atteso per l'11 luglio 2026), Fiorella Mannoia (il 9 luglio 2026), Mannarino (il 24 luglio 2026), Il Volo (17 luglio 2026), Coez (16 luglio) il Lake Sound Park continua a costruire una delle edizioni più attese della sua storia e annuncia oggi l'arrivo di Alfa
Le prevendite per questo nuovo appuntamento del Lake Sound Park 2026 con Alfa saranno disponibili dalle ore 14 di domani, martedì 16 dicembre, su TicketOne
