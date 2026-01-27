Parata di stelle alla ChorusLife Arena per Taratata Bonolis trascina il cast | ecco i nomi

La rinomata trasmissione musicale “Taratata” torna con due serate a Bergamo, il 8 e 11 febbraio 2026, presso la ChorusLife Arena. Un evento che celebra la musica di qualità, la sperimentazione e la libertà artistica, con la partecipazione di artisti e il coinvolgimento di Paolo Bonolis. Questi appuntamenti saranno trasmessi in prima serata su Canale5, offrendo un’occasione unica di ascolto e spettacolo.

Taratata show simbolo di grande qualità musicale, sperimentazione e libertà artistica, torna protagonista con due imperdibili serate evento, che si svolgeranno domenica 8 e mercoledì 11 febbraio 2026 presso la ChorusLife Arena di Bergamo e premiate dalla Tv che le trasmetterà prossimamente in prima serata su Canale5. ALESSANDRA AMOROSO, ANNALISA, BIAGIO ANTONACCI, LUCA CARBONI, GIGI D'ALESSIO, ELISA, EMMA, GIORGIA, LIGABUE, FIORELLA MANNOIA, NEGRAMARO, MAX PEZZALI: questo il cast stellare che si esibirà sul palco di Taratata, con performance straordinarie e duetti inediti, per le due serate guidate dall'eclettico e straordinario PAOLO BONOLIS.

