A Bergamo, un giovane di 26 anni è stato arrestato nella notte perché tentava di rubare in un negozio. La Polizia è arrivata sul posto dopo una chiamata al 112, trovandolo con alcuni oggetti appena sottratti. La scena si è svolta in una via centrale, dove i poliziotti hanno fermato l’uomo mentre cercava di allontanarsi con la refurtiva.

NELLA NOTTE. La Polizia di Bergamo è intervenuta a seguito di una segnalazione al numero di emergenza 112. In via San Colombano a Bergamo, un uomo stava rovistando nelle autovetture in sosta, probabilmente con l’intento di fuggire dopo il furto. Chiamate dai residenti, le volanti sono arrivate sul posto e hanno intercettato e bloccato il sospetto, un marocchino di 26 anni, irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora. Durante la perquisizione, sono stati trovati oggetti di dubbia provenienza, tra cui occhiali, telefoni cellulari, una cassa audio e strumenti atti allo scasso, come una tronchese e un coltello. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Arresto per tentato furto a Bergamo: 26enne trovato con oggetti rubati

