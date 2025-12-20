VIDEO Furto con strappo | due persone finiscono ai domiciliari

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Per delega del Procuratore della Repubblica (nel rispetto dei diritti degli indagati, da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento fino a definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) si comunica quanto segue. Nei giorni scorsi i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Napoli Vomero hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misura cautelare domiciliare, emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un 35enne e di un 53enne ritenuti gravemente indiziati di furto con strappo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

video furto con strappo due persone finiscono ai domiciliari

© Anteprima24.it - VIDEO/ Furto con strappo: due persone finiscono ai domiciliari

Leggi anche: Furto con strappo in pieno centro: la Polizia arresta un uomo grazie all’intervento di due giovani camerieri

Leggi anche: Traffico di stupefacenti e armi clandestine, otto persone in carcere e due ai domiciliari

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

La rapina dell'orologio da 80mila euro; Assalito da due minorenni al parco e rapinato; Furto con strappo ai giardini pubblici: denunciati due minorenni; La polizia dell'Aquila arresta uno straniero per furto con strappo.

Napoli, furto con strappo al Vomero: arrestati un 35enne e un 53enne - Nei giorni scorsi i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Napoli Vomero hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misura cautelare domiciliare, emessa dal Gip del Tribunale ... msn.com

video furto strappo dueUn furto con strappo in piazza Grande - Arezzo, 11 dicembre 2025 – La Polizia di Stato arresta in flagranza l’autore di un furto con strappo in pieno centro. msn.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.