VIDEO Furto con strappo | due persone finiscono ai domiciliari
Tempo di lettura: < 1 minuto Per delega del Procuratore della Repubblica (nel rispetto dei diritti degli indagati, da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento fino a definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) si comunica quanto segue. Nei giorni scorsi i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Napoli Vomero hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misura cautelare domiciliare, emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un 35enne e di un 53enne ritenuti gravemente indiziati di furto con strappo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
