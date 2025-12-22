Milazzo rapina a mano armata | coppia aggredita da uomo con fucile esploso un colpo in aria

Una coppia di giovani è stata aggredita ieri sera a Milazzo da un uomo armato di fucile da caccia. L’episodio si è verificato intorno alle 21, quando l’aggressore ha esploso un colpo in aria prima di allontanarsi. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla vicenda per chiarire i motivi e individuare il responsabile.

