Milazzo rapina a mano armata | coppia aggredita da uomo con fucile esploso un colpo in aria
Una coppia di giovani è stata aggredita ieri sera a Milazzo da un uomo armato di fucile da caccia. L’episodio si è verificato intorno alle 21, quando l’aggressore ha esploso un colpo in aria prima di allontanarsi. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla vicenda per chiarire i motivi e individuare il responsabile.
Una coppia di giovani è stata aggredita ieri sera a Milazzo da un uomo armato di fucile da caccia. L’episodio si è verificato intorno alle 21.30 nella zona di Ponente.Secondo una prima ricostruzione, l’aggressore, con il volto coperto e probabilmente di nazionalità straniera, ha minacciato la. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
