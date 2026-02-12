Minorenne assume condotte violente e aggredisce gli agenti intervenuti a Lecce DACUR per cinque anni

Questa mattina a Lecce, un minore ha aggredito gli agenti intervenuti sul posto. Il ragazzo, che ha mostrato comportamenti violenti, è stato arrestato e portato in custodia. Dopo l’intervento, il tribunale ha deciso di applicare una misura di DACUR di cinque anni. Si tratta di un provvedimento che durerà cinque anni e che mira a contenere le sue condotte future. Intanto, un altro straniero recidivo ha ricevuto un avviso orale.

Due misure di prevenzione: questo il bilancio delle recenti decisioni adottate dal Questore della Provincia di Lecce a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Un DACUR di cinque anni è stato emesso nei confronti di un giovane di 17 anni per reiterate condotte violente, mentre un avviso orale è stato notificato a uno straniero di 51 anni già condannato per guida in stato di ebbrezza e guida senza patente. Le misure sono state adottate per contrastare la pericolosità sociale e prevenire ulteriori reati. Il caso del minore violento: un nuovo DACUR per cinque anni Tra le misure adottate spicca il provvedimento di Divieto di Accesso alle Aree Urbane (DACUR) nei confronti di un giovane di 17 anni, già noto alle forze dell'ordine per comportamenti aggressivi.

