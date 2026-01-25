In giro in scooter con la marijuana due pusher minorenni arrestati

Due minorenni sono stati arrestati dai carabinieri di piazza Dante mentre erano a bordo di uno scooter in piazza Santa Maria di Gesù. Durante un controllo, i militari hanno trovato nei loro effetti personali della marijuana, confermando l’attività di spaccio. L’operazione si inserisce in un più ampio lavoro di contrasto alla droga tra i giovani, con attenzione particolare alle zone di maggiore aggregazione giovanile.

I carabinieri di piazza Dante hanno arrestato due pusher minorenni. I militari dell’Arma transitando in prima serata in piazza Santa Maria di Gesù hanno notato due giovani a bordo di un ciclomotore. Il giovane alla guida ha attraversato la piazza e poi, dopo una strana inversione di marcia, ha.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

