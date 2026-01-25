Nella zona centrale di Catania, i Carabinieri di Piazza Dante hanno arrestato due minorenni per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. L’intervento si inserisce in un’attività di controllo antidroga nel cuore della città, volta a garantire maggiore sicurezza e prevenire il consumo di sostanze tra i giovani.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli antidroga nel cuore della città. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno tratto in arresto due minorenni, ritenuti responsabili del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, al termine di un controllo effettuato su strada. Il comportamento sospetto e l’intervento dei militari. Nel corso di un servizio mirato al contrasto dello spaccio di droga, i militari dell’Arma, in prima serata, hanno notato due giovani a bordo di un ciclomotore mentre transitavano in piazza Santa Maria di Gesù. La guida incerta del mezzo, caratterizzata da una improvvisa inversione di marcia e dal successivo imbocco di via Lago di Nicito, ha insospettito i Carabinieri in abiti civili, che hanno deciso di procedere con un controllo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Catania, quartiere Centro: arrestati due pusher minorenni dai Carabinieri di Piazza Dante

Leggi anche: Scoperta dai carabinieri base di spaccio nel quartiere San Leone: arrestati due pusher

Leggi anche: Catania, operazione antidroga a San Leone: due pusher arrestati dai Carabinieri

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Assalto in centro a Catania: arrestati i rapinatori del grossista di oro; Catania, fuggono tra le vie cittadine a bordo di auto rubata, arrestati due giovani di Biancavilla; Siamo vento anche dietro le sbarre; Roma, raffica di furti e rapine: 10 arresti della Polizia di Stato dal centro al litorale.

Marijuana ‘lemon’ nel centro di Catania, arrestati due minorenniI militari, durante un sevizio di controllo antidroga in piazza Santa Maria di Gesù li hanno notati su un motorino. Uno dei due, alla guida, ha cercato di cambiare strada. A quel punto i militari li ... livesicilia.it

Catania spaccio droga: arrestati due fratelli con marijuana e contanti nel centro storicoOperazione antidroga della Squadra Mobile nel cuore di Catania: due fratelli finiscono ai domiciliari per detenzione di stupefacenti. cataniaoggi.it

Ordigno pronto a esplodere scoperto dalla Polizia di Stato a Catania, nel quartiere San Cristoforo: la bomba era destinata a far saltare un bancomat. Determinante l’intervento dei cani anti-esplosivo e degli artificieri, che hanno evitato una possibile tragedia - facebook.com facebook