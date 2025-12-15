Rapina a mano armata al supermercato | pistola puntata contro cassiera e clienti

Nella serata di sabato, un'irruzione violenta al supermercato Dpiù di Viale Europa a Iseo ha scosso la comunità. Due malviventi, armati e con il volto coperto, hanno seminato il panico puntando pistole contro clienti e personale, portando a un episodio di rapina a mano armata.

Rapina a mano armata al supermercato Dpiù di Viale Europa a Iseo. Sabato sera poco prima delle 19 una coppia di malviventi ha fatto irruzione al discount imbracciando due pistole e con il volto coperto da un passamontagna: uno dei due ha puntato l'arma dritta al volto di una cassiera e si è fatto. Bresciatoday.it

