Referendum Barbera smonta le bugie del no | La magistratura sarà rafforzata

Il referendum sulla Giustizia tiene banco e diventa sempre più acceso. Barbera rompe il silenzio e smonta le false accuse lanciate dal fronte del no. Ricorda che il voto riguarda la riforma, non l’orientamento politico o il sostegno a Meloni. Sottolinea che la magistratura sarà rafforzata e invita gli italiani a valutare bene i contenuti, senza lasciarsi influenzare dalle polemiche. La campagna si fa sempre più intensa e ci si avvicina al voto con molte tensioni in campo.

Al referendum sulla Giustizia «non si tratta di esprimere un voto a favore di Meloni o contro il campo largo», ma di votare valutando nel merito la riforma. E lui, Augusto Barbera, presidente emerito della Corte costituzionale, deputato Pci-Pds per diverse legislature e ministro nel governo Ciampi, non ha dubbi: «Voterò sì perché credo che sia la conclusione di un percorso iniziato tanti anni fa per rendere più liberale il codice Rocco, con la riforma voluta dall’allora ministro Vassalli, medaglia d’argento della Resistenza, alla fine degli anni Ottanta, in attuazione della Costituzione del 1948». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Referendum, Barbera smonta le bugie del no: «La magistratura sarà rafforzata» Approfondimenti su Referendum Giustizia Referendum giustizia, Barbera e le ragioni del suo ‘Sì’: “La magistratura sarà rafforzata” Barbera, ex magistrato, si schiera a favore del Sì al referendum sulla giustizia. Referendum giustizia, le ragioni del sì con Augusto Barbera: video Il dibattito sul referendum sulla giustizia si infiamma con le parole di Augusto Barbera. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Referendum, le ragioni del NO, Alessandro Barbero: “Si rischiano magistrati agli ordini del governo Ultime notizie su Referendum Giustizia Referendum giustizia, Barbera e le ragioni del suo ‘Sì’: La magistratura sarà rafforzataIl presidente emerito della Corte Costituzionale: è la conclusione di un percorso di riforma avviato anni fa. Bisogna votare sentendosi liberi e non in base a vincoli di partito. I cittadini eserciti ... msn.com Barbera e il Sì al referendum sulla giustizia: «Girano bufale antipatiche: i cittadini vanno aiutati a votare fuori da logiche di partito»Il presidente emerito della Corte costituzionale in Cappella Farnese in Comune: «Se vincerà il Sì, le garanzie saranno rafforzate, ancora di più di quelle previste ora dalla stessa Costituzione». corrieredibologna.corriere.it L’incontro in Comune promosso dal comitato della Fondazione Einaudi. Barbera, Di Pietro, Salvato e Cangini a confronto in vista del referendum. "I partiti non c’entrano, i cittadini leggano il testo e vadano a votare". facebook Barbera e il Sì al referendum sulla giustizia: «Girano bufale antipatiche: i cittadini vanno aiutati a votare fuori da logiche di partito» x.com

