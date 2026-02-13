Arianna Meloni e il referendum | Andremo tra la gente a spiegare la riforma

Arianna Meloni annuncia che il suo team si farà trovare tra la gente per spiegare la riforma prima del referendum, rispondendo alle critiche e alle polemiche che circolano sui social.

Saremo tra la gente a spiegare la riforma. Non abbiamo paura del referendum, che non è un voto su Giorgia Meloni. E le elezioni anticipate sono escluse. In un’intervista al Corriere della Sera Arianna Meloni, capo della segreteria politica di Fratelli d’Italia, spiega che quella della giustizia «è una riforma storica che gli italiani attendono da più di 30 anni. Il governo ha fatto il suo dovere portando a compimento uno dei punti più importanti del programma, ora i cittadini sono chiamati a scegliere se cambiare o no il sistema giudiziario che si è visto in questi ultimi anni ». E che quello del referendum «non è un voto su Giorgia Meloni, come qualcuno vorrebbe far passare.🔗 Leggi su Open.online

Il Comitato Sì UCPI, rappresentato da Petrelli, si impegna a illustrare i meriti della riforma e a chiarire eventuali falsità associate al referendum.

Goffredo Bettini ha dichiarato di aver cambiato posizione sul referendum sulla giustizia, precisando che il voto non riguarda la riforma Nordio, ma è una forma di opposizione a Meloni.

