Referendum sulla riforma della giustizia il governo valuta la data | ipotesi 22 marzo

Il governo sta valutando la data del referendum sulla riforma della giustizia, con l’ipotesi di fissarla per il 22 marzo. Durante il Consiglio dei ministri di lunedì si discuteranno i dettagli e le modalità per questa importante consultazione. La decisione finale potrà influenzare il calendario politico e le prossime fasi di discussione sulla riforma in questione.

Dal Consiglio dei ministri di lunedì potrebbe emergere la data del referendum sulla riforma della giustizia. Secondo quanto riferiscono fonti di governo, tra le ipotesi al vaglio vi sarebbe quella di domenica 22 marzo, anche alla luce dei tempi fissati dalla normativa vigente. I termini previsti dalla legge Le stesse fonti ricordano che «la legge impone all'esecutivo di decidere entro il 17 gennaio.

Referendum giustizia, Forza Italia: "La data? Non ci azzuffiamo per dieci giorni in più o in meno" - Così Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia e vice- affaritaliani.it

Referendum sulla riforma della giustizia, si costituisce in Sicilia il comitato per il “no” CLICCA PER IL VIDEO - Si costituisce in Sicilia il comitato civico per il "no" al referendum relativo alla riforma della giustizia. ilsicilia.it

Giustizia: “Respingere una riforma che nulla ha a che vedere col funzionamento della giustizia ma che invece punta ad assoggettare la magistratura alla politica” Oggi conferenza stampa del comitato regionale della società civile per il No al referendum P - facebook.com facebook

L'Anm pronta a spendere tutto per propagandare il No al referendum: se la riforma passa finisce l'egemonia delle correnti (e dell'Anm). Come raccontiamo oggi sul Foglio, lo scorso luglio il segretario generale dell’Anm Maruotti alla riunione del comitato direttiv x.com

