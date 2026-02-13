Arianna Fontana vince l’argento a Milano-Cortina | nessuno dei compagni di squadra sotto al podio

Arianna Fontana ha conquistato la medaglia d’argento nei 500 metri di short track ai Giochi di Milano-Cortina 2026, mettendo a segno una performance che le permette di raggiungere 13 medaglie olimpiche e di pareggiare il record di Edoardo Mangiarotti nella scherma, senza che nessun altro compagno di squadra sia salito sul podio.

Arianna Fontana scrive una pagina storica dello sport italiano alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. La campionessa dello short track conquista l' argento nei 500 metri, raggiungendo quota 13 medaglie olimpiche e pareggiando il record di Edoardo Mangiarotti nella scherma, un traguardo senza precedenti per un'atleta italiana. La medaglia arriva al termine di una finale serrata, in cui Fontana cede solo alla favorita, l'olandese Xandra Velzeboer, ma soprattutto dimostra una resilienza eccezionale, superando le tensioni interne al gruppo nazionale. A 35 anni, la bionda atleta piemontese conferma di essere ancora tra le migliori al mondo nella sua disciplina: "E non finisce qui", ha dichiarato subito dopo la gara, lasciando intendere che punterà a nuove vittorie nelle gare ancora da disputare: i 1.