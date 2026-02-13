Arianna Fontana separata in casa | state con lei o con il resto della squadra?

Arianna Fontana si è separata in casa dalla Nazionale di short track, una decision che ha sorpreso molti e che sembra derivare da tensioni interne legate alla gestione delle ultime competizioni. La campionessa azzurra, nota per la sua determinazione e i numerosi ori olimpici, ha deciso di fare un passo indietro, lasciando il gruppo durante il ritiro in Svizzera, un episodio che ha alimentato voci sui problemi tra lei e i dirigenti. La differenza di opinioni sulla preparazione e sulla strategia di squadra sembra essere alla base di questa rottura, che ha diviso tifosi e addetti ai lavori.

{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Con Arianna Fontana","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Con il resto della Nazionale di short track","index":1}. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Arianna Fontana separata in casa: state con lei o con il resto della squadra? Approfondimenti su arianna fontana Senti Sighel: "Fontana? Chi la conosce, con lei siamo squadra solo per due minuti e mezzo...." Sighel non ha usato mezzi termini per commentare Fontana. “Fontana? E chi la conosce, con lei non siamo squadra”: l’attacco choc di Sighel dopo l’oro olimpico Dopo l’oro olimpico nella staffetta mista di short track, l’allegria e l’emozione sembravano aver unito tutto il team italiano. Ultime notizie su arianna fontana Argomenti discussi: Olimpiadi invernali 2026, Italia: staffetta short track d'oro e bronzo nel curling; Milano-Cortina, infinita Arianna Fontana! Altro argento, raggiunge il record di Mangiarotti | Libero Quotidiano.it; Milano-Cortina, Sighel-choc contro Fontana: Ma chi la conosce? Le brave sono altre | Libero Quotidiano.it; Arianna Fontana, chi è il marito Anthony Lobello: il colpo di fulmine a Torino 2006 e le nozze ‘da favola’ sul lago. Sighel-Fontana, lo scontro dopo la staffetta e le accuse del 2019: la ricostruzionePietro Sighel, 26 anni, non ha frenato la lingua nel parlare di Arianna Fontana, sua compagna di squadra in Nazionale nello short track e pochi giorni fa con lui sul gradino più alto ... ilmessaggero.it Perché Sighel ha detto chi la conosce? parlando di Arianna Fontana, dopo aver vinto un oro insiemePietro Sighel con le sue dichiarazioni dopo il trionfo olimpico a Milano Cortina condiviso con Arianna Fontana ha confermato che il rapporto tra i due ... fanpage.it ARIANNA GRANDE Avvolta nel Tricolore, con la modestia propria dei più grandi pur nell’immensità delle sue imprese. Un buongiorno Olimpico da #MilanoCortina2026 con l’icona dello short track Arianna Fontana! #ItaliaTeam FISG - Federazione It - facebook.com facebook #MilanoCortina2026 Arianna #Fontana entra nella storia. L'argento nella finale dei 500 mt di #shorttrack è la 13esima medaglia olimpica; come lei solo lo schermidore Edoardo Mangiarotti. Nel video l'azzurra scherza con il preparatore Alekos Zugnoni dopo x.com