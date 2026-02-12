Senti Sighel | Fontana? Chi la conosce con lei siamo squadra solo per due minuti e mezzo
Sighel non ha usato mezzi termini per commentare Fontana. “Chi la conosce, con lei siamo squadra solo per due minuti e mezzo”, ha detto durante un'intervista. La frase suona come una stoccata, mentre Sighel si concentra sulla sua compagna Arianna, che da otto anni si allena all’estero. “Le nostre ragazze sono cresciute senza di lei”, ha aggiunto, lasciando intendere un rapporto complicato tra i componenti della squadra.
O lo ami o lo odi. Pietro Sighel è fatto così, e l’arrivo di spalle al traguardo nella staffetta mista di short track ha spaccato in due l’opinione pubblica. Ma il 26enne non sembra intenzionato a smettere di far parlare di sé. Questa volta al centro della polemica ci sono le dichiarazioni rilasciate a La Repubblica su Arianna Fontana, compagna di squadra insieme a Thomas Nadalini ed Elisa Confortola nella staffetta che martedì ha regalato uno splendido oro all’Italia. Alla domanda sulla campionessa, a un passo dal record olimpico di Edoardo Mangiarotti, Sighel ha risposto secco: "Arianna Fontana? Ma chi la conosce". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Short Track, oro storico: Arianna Fontana sempre più leggendaria, Pietro Sighel e la piroetta della vittoriaShort Track, l'oro della staffetta mista. Fontana: Da 20 anni che vinco, ora penso a divertirmi. Sighel ricorda l'infortunata Valcepina e la sorella Arianna. sport.virgilio.it
Da Fontana a Sighel, ecco il dream team d'oro nella staffetta mista di short track a Milano CortinaTutti in piedi alla Milano Ice Skating Arena di Assago per l'inno di Mameli. Oggi, martedì 10 febbraio, è il giorno del secondo oro azzurro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. A firmare la seconda ... adnkronos.com
L'arrivo di Pietro Sighel di schiena nella finale della staffetta mista dello short track è già una foto - facebook.com facebook
Non vi sente… NON VI SENTEEEEEEEEE! Pietro Sighel conquista la sua TERZA MEDAGLIA OLIMPICA! staffetta #Beijing2022 staffetta mista #Beijing2022 staffetta mista #MilanoCortina2026 Grande, GRANDISSIMOOOOO #ItaliaTeam x.com
