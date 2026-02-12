Senti Sighel | Fontana? Chi la conosce con lei siamo squadra solo per due minuti e mezzo

Sighel non ha usato mezzi termini per commentare Fontana. “Chi la conosce, con lei siamo squadra solo per due minuti e mezzo”, ha detto durante un'intervista. La frase suona come una stoccata, mentre Sighel si concentra sulla sua compagna Arianna, che da otto anni si allena all’estero. “Le nostre ragazze sono cresciute senza di lei”, ha aggiunto, lasciando intendere un rapporto complicato tra i componenti della squadra.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.