Anthony Lobello, marito e allenatore di Arianna Fontana, ha giocato un ruolo chiave nella recente rottura tra l’atleta e la Federazione italiana di short track, una decisione che, secondo fonti interne, sarebbe maturata anche grazie alla sua influenza nelle dinamiche interne.

Accanto ad Arianna Fontana, da anni, c’è una presenza silenziosa ma decisiva: Anthony Lobello. Marito e allenatore, è l’uomo che condivide con lei ogni scelta, ogni traguardo e ogni sacrificio. Nato negli Stati Uniti, ex pattinatore di short track, Lobello ha vestito prima la maglia americana e poi, dal 2014, quella azzurra. Oggi è il punto di riferimento tecnico e personale della campionessa più medagliata della storia olimpica italiana negli sport invernali (al pari di Edoardo Mangiarotti ). La loro storia comincia ai Giochi di Torino 2006. Lei ha 15 anni, lui 21, entrambi immersi nel mondo del ghiaccio e delle ambizioni olimpiche. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Arianna Fontana, chi è Anthony Lobello: il ruolo del marito nella rottura con la Federazione

Arianna Fontana si è sposata con Anthony Lobello, un ex atleta di short track.

Arianna Fontana scrive la storia dello short track italiano.

