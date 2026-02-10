Arianna Fontana chi è il marito Anthony Lobello

Arianna Fontana si è sposata con Anthony Lobello, un ex atleta di short track. La coppia vive la propria vita lontano dai riflettori, ma ora si scopre che sono legati da un legame più stretto di quanto sembri. La campionessa olimpica ha deciso di condividere con il marito anche momenti più privati, lontano dalle competizioni e dai riconoscimenti pubblici.

Quando si parla di Arianna Fontana, campionessa olimpica di short track, è impossibile non pensare alle medaglie, ai podi e al ghiaccio che ha solcato con incredibile determinazione. Anche a Milano Cortina 2026 ha saputo lasciare il segno. Ma dietro ogni successo c’è una storia privata altrettanto intensa: quella con Anthony Lobello, marito e compagno di vita. La loro storia è iniziata quando erano ancora molto giovani ma nonostante l’età hanno saputo riconoscersi e intrecciare i rispettivi percorsi senza lasciarsi mai. Correva l’anno 2006, Torino ospitava le Olimpiadi invernali e Arianna aveva appena quindici anni, quasi sedici, mentre Anthony ne aveva ventuno. 🔗 Leggi su Dilei.it

Arianna Fontana ha vinto l’oro nello short track ai Giochi di Pechino.

Arianna Fontana si prepara a entrare nel cuore delle Olimpiadi.

