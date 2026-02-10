Arianna Fontana fa la storia chi è la pattinatrice oro olimpico nella staffetta mista di short track

Arianna Fontana scrive la storia dello short track italiano. La pattinatrice ha portato a casa l’oro olimpico nella staffetta mista a Milano, regalando un momento di gioia enorme a tutto il paese. La gara si è svolta sulla pista della Milano Ice Skating Arena, dove Fontana e le sue compagne hanno dominato fin dall’inizio, facendo esplodere di entusiasmo il pubblico presente al Forum.

Il ghiaccio della Milano Ice Skating Arena ha regalato all’Italia un momento indimenticabile: la staffetta mista di short track ha conquistato l’oro olimpico con una prestazione dominante che ha fatto esplodere il Forum di Milano. Protagonista assoluta Arianna Fontana, che insieme ai compagni Elisa Confortola, Thomas Nadalini e Pietro Sighel ha scritto una pagina di storia dello sport italiano. Questa vittoria rappresenta qualcosa di speciale per più motivi. Innanzitutto, è il secondo oro per l’Italia a queste Olimpiadi casalinghe di Milano Cortina 2026, dopo quello di Francesca Lollobrigida nello speed skating. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Arianna Fontana fa la storia, chi è la pattinatrice oro olimpico nella staffetta mista di short track Approfondimenti su Arianna Fontana Olimpiadi Milano-Cortina: Italia d’oro nella staffetta mista short track. Arianna Fontana nella storia L’Italia torna a salire sul podio alle Olimpiadi di Milano-Cortina, questa volta con l’oro nella staffetta mista di short track. L’Italia vince la medaglia d’oro nella staffetta mista di short track: Arianna Fontana è nella storia L’Italia conquista un’altra medaglia d’oro ai Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Arianna Fontana Argomenti discussi: Arianna Fontana: la regina dello short track pronta a fare la storia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026; Arianna Fontana, chi è la portabandiera italiana alla cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026; La Valtellina alle Olimpiadi di Milano-Cortina: Arianna Fontana; Quando gareggia Fontana? Date, orari, programma gare e dove vederla. Milano-Cortina. La storia di Arianna Fontana, la guerriera che minacciò l'espatrio e si ritrovò portabandieraUndici medaglie olimpiche in cinque edizioni, è l'atleta italiana di maggior successo ai Giochi invernali. I rapporti con la Federazione sembravano ... huffingtonpost.it Olimpiadi 2026: Short Track, Italia d’oro nella staffetta mista (e terza nel medagliere totale), Arianna Fontana fa il trisÈ la decima medaglia conquistata dagli Azzurri a Milano Cortina 2026 e il secondo oro. Nel quartetto oro Elisa Confortola, Arianna Fontana, Thomas Nadalini e Pietro Sighel ... dire.it GOLD MEDAL! Italy’s mixed Short Track relay wins the second Italian gold!! Arianna Fontana, Elisa Confortola, Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Luca Spechenhauser, and Chiara Betti set the Milano Ice Skating Arena alight!! #MilanoCortina2026 #Olympi x.com Italy took gold in short track speed skating mixed team relay at Milan-Cortina. Elisa Confortola, Arianna Fontana, Pietro Sighel and Thomas Nadalini of Italy clocked a winning time of two minutes and 39.019 seconds. Canada took silver and Belgium bagged br - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.