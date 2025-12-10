L' Europa applaude se Draghi la critica ma se lo fa Donald
Le recenti polemiche tra Stati Uniti e Unione Europea evidenziano un curioso doppio standard: mentre Draghi riceve applausi dall'Europa per le sue critiche alle politiche comunitarie, le stesse dichiarazioni fatte da Donald Trump suscitano reazioni opposte. Un'analisi che mette in luce le diverse percezioni e reazioni di fronte alle opinioni di figure autorevoli sul futuro economico del continente.
C’è un aspetto curioso nelle polemiche di questi giorni fra Stati Uniti e Unione europea. Negli ultimi mesi Mario Draghi è intervenuto diverse volte per demolire le disastrose politiche della UE che ci hanno portato al collasso industriale e al declino economico che ha impoverito i nostri popoli (politiche che, a suo tempo, Draghi stesso ha condiviso e di cui, anzi, è stato protagonista, ma questo passa in cavalleria). Qual è stata la reazione dei giornali conformisti e dell’establishment europeista davanti alle sue cannonate? Tutti in estasi. Applausi scroscianti, elogi, monumenti a cavallo al grande banchiere. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
