Vitinha | Luis Enrique un rompiballe ma fa la differenza Non ho tante qualità ma ce n' è una che
Il centrocampista portoghese campione d’Europa: "Il nostro tecnico guarda il primo tempo dalla tribuna ma si sente lo stesso. Io e Neves, un'intesa che funziona". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
