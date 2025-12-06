Arezzo metti un sabato all’Ardenza | Bucchi punta sulla formazione top per sbancare Livorno e andare in fuga

Arezzo, 6 dicembre 2025 – Il derby tutto amaranto tra Livorno e Arezzo torna a distanza di tre stagioni. Nel 2023, il Cavallino espugnò il Picchi con un netto 0-4 e galoppò verso la C. Proprio con Indiani, poi, il Livorno avrebbe fatto altrettanto, tornano tra i pro. Arezzo-Ravenna, una poltrona per due. La corsa per il campione d’inverno A differenza dell’ultima volta, però, stavolta mancherà, come accaduto già a Perugia, il clima delle grandi occasioni che si sarebbe potuto respirare altrimenti, vista la trasferta vietata ai tifosi aretini. L’Arezzo dovrà andare anche oltre l’oggettiva difficoltà di giocare senza il proprio pubblico al seguito: nelle due trasferte in cui la tifoseria è rimasta forzatamente a casa, sono arrivate le uniche due gare fuori casa senza vittoria: due pari contro Ternana e, appunto, Perugia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arezzo, metti un sabato all’Ardenza: Bucchi punta sulla formazione top per sbancare Livorno e andare in fuga

