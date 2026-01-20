Non solo Valentino | tutti i vip che hanno scelto l’Appia Antica per la loro villa

Lungo l’antica via Appia Antica, numerosi personaggi noti hanno scelto di realizzare le proprie residenze, valorizzando questo storico contesto urbano. Oltre a Valentino Garavani, molte altre personalità hanno optato per questa area esclusiva, conosciuta per il suo fascino e la sua tranquillità. Questa scelta riflette l’interesse crescente verso zone che combinano storia, natura e privacy, rendendo l’Appia Antica una delle location più ambite per le residenze di prestigio a Roma.

Non è solo la dimora di Valentino Garavani ad aver riportato sotto i riflettori via Appia Antica, uno dei luoghi più affascinanti e riservati di Roma. Da decenni, questo tratto della città eterna rappresenta una calamita per vip, artisti, intellettuali e grandi nomi dello spettacolo, attratti da un mix unico di storia millenaria, natura incontaminata e privacy assoluta. Valentino Garavani, l’eleganza nel cuore della Regina Viarum. La villa di Valentino, dove lo stilista ha vissuto a lungo e dove si è spento il 19 gennaio 2026, è forse l’esempio più emblematico di come l’Appia Antica sia diventata sinonimo di lusso discreto.🔗 Leggi su Funweek.it

