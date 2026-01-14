Il Parco regionale dell’Appia Antica a Roma ha reso noto il calendario degli eventi previsti per il 2026. La programmazione mira a valorizzare il patrimonio storico e naturalistico del sito, offrendo opportunità di approfondimento e partecipazione per cittadini e visitatori. L’iniziativa rappresenta un momento importante per promuovere la conoscenza e la tutela di uno dei luoghi più significativi della capitale italiana.

Il Parco regionale dell’Appia Antica, situato nella storica città di Roma, ha ufficialmente annunciato il programma degli eventi che si svolgeranno nel corso del 2026. La conferenza stampa dedicata alla presentazione di queste iniziative si terrà domani, con inizio alle ore 12:00, presso la sala conferenze “Antonio Cederna”, situata all’interno della Cartiera Latina, in via Appia Antica, 42 a Roma. Durante questo importante incontro, avrà l’onore di partecipare l’assessore regionale al Bilancio e Parchi, Giancarlo Righini, che porterà il suo contributo alla discussione. La conferenza sarà presieduta dal commissario straordinario del Parco, Fabrizio Molina, il quale guiderà i presenti attraverso le linee programmatiche e il calendario delle iniziative culturali, ambientali e di valorizzazione che caratterizzeranno il Parco nel 2026. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: Parco regionale Appia Antica, domani presentazione programma eventi 2026

23° Festa degli animali domestici e da cortile; Escursione al Parco degli Acquedotti e letture in cammino di Cesare Pascarella; Archeotrekking al Parco degli Acquedotti; Come è andato il Giubileo secondo i ristoranti di Roma? Rispondono chef, ristoratori e imprenditori.

