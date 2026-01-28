Melania Trump si avvia verso un nuovo fallimento al cinema. Il suo documentario dedicato alla first lady non ha registrato vendite significative in prevendita. Le sale sono vuote e l'interesse del pubblico sembra quasi inesistente. La produzione rischia di passare inosservata, come già accaduto ad altri progetti simili.

Un progetto a cui Melania Trump, supportata da Prime, ha lavorato per più di un anno, non accompagnando nemmeno il marito in alcuni impegni istituzionali. Adesso il 30 gennaio è prevista la prima del film in tantissimi cinema italiani e internazionali, invece per ora i risultati di vendita parlano di un flop globale. Il Vue di Londra, uno dei cinema più grandi, ha venduto un solo biglietto, ma sembra che proprio in tutta la capitale inglese questa persona sia l’unica interessata al nuovo prodotto del cinema. Invece 2 biglietti sono stati venduti al Boulder Station di Las Vegas, 7 a Detroit, 0 a Vancouver. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Melania Trump si prepara al flop: nessuno vuole vedere il suo docufilm

Approfondimenti su Melania Trump

A Roma, la proiezione del docufilm su Melania Trump ha ricevuto un rifiuto diffuso, con il Cinema Barberini che si è distinto accettando la sfida.

Melania Trump, protagonista di un nuovo documentario al cinema dal 30 gennaio, sembra incontrare difficoltà di pubblico.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Melania Trump

Argomenti discussi: Melania Trump, a un anno dall'insediamento del marito Donald possiamo dirlo: tra lei e la moda americana l'amore non è sbocciato; Melania si prende la scena. Anteprima del film alla Casa Bianca; Il documentario su Melania Trump rischia il flop: incassi deludenti in vista; Primo piano sulla frattura fra oligarchia e paese reale.

Melania Trump prima di essere First Lady, la sua vita in un documentario (che è già un flop)Melania è il nuovo docufilm dedicato a Melania Trump. Quella sulla First Lady è tra le produzioni più costose di Amazon, ma è già un flop ... dilei.it

Cosa c’è dietro il documentario su Melania TrumpAmazon ha speso un sacco di soldi per averlo e per promuoverlo, e l'ha diretto un regista accusato di molestie ... ilpost.it

Melania Trump rompe il silenzio su Minneapolis e fa appello all'unità. Cosa ha detto facebook

Melania Trump rompe il silenzio su Minneapolis e fa appello all'unità. Cosa ha detto x.com