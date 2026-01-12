Xabi Alonso non è più l’allenatore del Real Madrid, dopo aver concluso il suo incarico. Al suo posto, è stato nominato Álvaro Arbeloa, attuale tecnico della squadra B del club. Questa decisione rappresenta un cambiamento importante nella gestione tecnica dei Blancos, che cercano di rilanciare il proprio percorso in vista delle prossime competizioni.

Xabi Alonso non è più l’allenatore del Real Madrid: al suo posto arriva Arbeloa, tecnico del Real Madrid Castilla. La notizia era nell’aria, ma adesso è arrivata l’ufficialità. A comunicarlo con una nota ufficiale è stato lo stesso club madrileno, all’indomani della sconfitta in finale di Supercoppa di Spagna contro il Barcellona. “Il Real Madrid C. F. comunica che, di comune accordo tra il club e Xabi Alonso, si è deciso di interrompere il rapporto con l’allenatore della prima squadra. Xabi Alonso avrà sempre l’affetto e l’ammirazione di tutto il madridismo perché è una leggenda del Real Madrid e ha rappresentato in ogni momento i valori del nostro club. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Xabi Alonso non è più l’allenatore del Real Madrid: clamoroso esonero in casa Blancos. Al suo posto c’è Arbeloa

Leggi anche: Xabi Alonso lascia il Real Madrid: clamorosa notizia sui blancos! Al suo posto scelto Arbeloa

Leggi anche: Clamoroso Real Madrid, Xabi Alonso è stato esonerato: Alvaro Arbeloa sarà il nuovo allenatore

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Calcio, Real Madrid esonera Xabi Alonso, Arbeloa nuovo allenatore - facebook.com facebook

Il Barcellona gioca un calcio meraviglioso ed alza il trofeo! Xabi Alonso finisce sulla graticola per una serie di errori abbastanza gravi #Calcio #SupercoppaSpagnola #Barcellona x.com