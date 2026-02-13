Apre auto e prova a entrare nelle case | arrestato di nuovo dopo meno di un mese incastrato dai residenti

Bergamo. È stato nuovamente arrestato questa mattina dopo aver cercato di entrare in diverse abitazioni, un mese dopo il primo fermo, grazie alla pronta segnalazione dei residenti che lo hanno riconosciuto e bloccato.

Bergamo. Era già stato arrestato il 18 gennaio per fatti simili, e sottoposto al divieto di dimora a Bergamo e provincia. Nonostante il provvedimento, nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 febbraio è tornato a colpire. Intorno alle 2.30 le Volanti della Questura sono intervenute in via San Colombano dopo la segnalazione al 112 di un residente che aveva notato un uomo aggirarsi nel parcheggio davanti alla propria abitazione mentre apriva e rovistava all’interno di auto in sosta. Il sospetto avrebbe poi tentando di scavalcare il cancello condominiale. Giunti rapidamente sul posto, gli agenti sono riusciti a rintracciarlo e bloccarlo.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Questa mattina, un uomo di 41 anni è stato finalmente arrestato dopo un mese di latitanza.

Un ladro seriale è stato arrestato dai carabinieri a Napoli.

Contenuti correlati

