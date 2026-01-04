Samsung Galaxy S26 | prezzi congelati e la sfida del pieghevole Apple

Il Samsung Galaxy S26 si avvicina al mercato in un contesto economico globale incerto, con prezzi ancora da definire e una crescente attenzione verso i dispositivi pieghevoli. La proposta di Samsung si inserisce in una sfida diretta con Apple, consolidando l'importanza delle innovazioni tecnologiche e delle strategie di prezzo per mantenere la competitività nel settore degli smartphone di fascia alta.

Samsung Galaxy S26 si appresta a debuttare in uno scenario economico globale complesso, segnando una mossa strategica decisiva per il colosso sudcoreano. In un periodo storico caratterizzato da un'inflazione persistente e dall'aumento dei costi delle materie prime, Samsung ha deciso di giocare in contropiede: congelare i prezzi di lancio per il quarto anno consecutivo. Mentre il mercato degli smartphone premium diventa un campo di battaglia sempre più affollato, specialmente a causa dell'aggressività dei produttori cinesi, la guerra non si combatte più solo sull'innovazione pura, ma sull'accessibilità.

