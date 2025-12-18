Aorn San Pio intervento endoscopico d’urgenza su una bambina

Un intervento endoscopico d’urgenza all’AORN San Pio ha salvato una bambina pre-scolare che aveva ingerito una batteria a disco. Grazie alla prontezza dei medici e alla guida del Direttore Generale Maria Morgante, la giovane paziente è stata sottoposta con successo alla procedura, dimostrando l’efficacia e la tempestività dell’intervento in situazioni di emergenza pediatrica.

Una paziente in età pediatrica pre-scolare è stata salvata dai medici dell'AORN San Pio guidata dal Direttore Generale Maria Morgante, dopo aver ingerito una batteria a disco. Sulla piccola è stato effettuato con successo un intervento endoscopico di urgenza. Il personale del Pronto Soccorso Pediatrico ha prontamente riconosciuto la necessità di un intervento immediato, attivando il percorso di emergenza. La batteria è stata individuata tramite radiografia e rimossa in sala operatoria con tecnica endoscopica, grazie alla collaborazione tra la UOC Gastroenterologia,la UOC Pediatria e la UOC Anestesia e Rianimazione.

