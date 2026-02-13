Antonio Stillante si racconta ad Amici 25 | Avevo dovuto smettere di ballare il motivo

Antonio Stillante ha svelato i motivi del suo passato difficile durante la trasmissione Amici 25. Per anni, ha dovuto abbandonare la danza a causa di problemi familiari che lo hanno colpito profondamente. Il ballerino ha spiegato che, tra difficoltà economiche e tensioni in casa, ha deciso di mettere da parte la sua passione per concentrarsi sulle esigenze della famiglia. Ora, con determinazione, Antonio sta cercando di riscatto e di riprendere in mano il suo sogno di ballare.

Antonio Stillante in passato ha dovuto smettere di ballare, l'allievo parla dei problemi della sua famiglia. Approdato nella scuola di Amici 25 da quasi due settimane Antonio Stillante sta dimostrando grande talento e passione per la danza, ieri ha anche raccontato un po' del suo privato per farsi conoscere meglio. Antonio Stillante ad Amici 25 (Screen Witty TV) Il ballerino ha già conquistato grandi traguardi nel mondo della danza, in passato però aveva dovuto smettere di ballare per un po'. Il motivo? Chiacchierando con alcuni suoi compagni di avventura, riferendosi al talent show, ha rivelato: "Nella mia vita non mi è mai capitato di vivere qualcosa surreale come questa esperienza.

