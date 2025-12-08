Alberto Urso intervista all’ex allievo di Amici | Avevo presentato Come noi mai per Sanremo non sono deluso per l’esclusione Sarò sempre grato ad Amici e a Maria De Filippi

Alberto Urso è pronto a inaugurare un nuovo capitolo artistico. Venerdì 5 dicembre, infatti, è arrivato in radio e su tutte le piattaforme digitali   Come noi mai, pubblicato da Dischi dei Sognatori Urso Label e distribuito da ADA Music ItalyWarner Music. Il singolo segna il ritorno del tenore e cantautore con un brano che unisce introspezione e melodia, nato in un momento sospeso tra caos e vulnerabilità.   L’idea del pezzo, scritto da Urso insieme a Daniele Coro, è scaturita da un frammento di vita inaspettato: un acquazzone improvviso che ha interrotto la routine e costretto l’artista a rallentare. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

