Alberto Urso è pronto a inaugurare un nuovo capitolo artistico. Venerdì 5 dicembre, infatti, è arrivato in radio e su tutte le piattaforme digitali Come noi mai, pubblicato da Dischi dei Sognatori Urso Label e distribuito da ADA Music ItalyWarner Music. Il singolo segna il ritorno del tenore e cantautore con un brano che unisce introspezione e melodia, nato in un momento sospeso tra caos e vulnerabilità. L’idea del pezzo, scritto da Urso insieme a Daniele Coro, è scaturita da un frammento di vita inaspettato: un acquazzone improvviso che ha interrotto la routine e costretto l’artista a rallentare. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Alberto Urso, intervista all’ex allievo di Amici: “Avevo presentato “Come noi mai” per Sanremo, non sono deluso per l’esclusione. Sarò sempre grato ad Amici e a Maria De Filippi”