Antonio Marano presidente Confindustria radio-tv ospite a RTL 102.5

Questa mattina Antonio Marano, presidente di Confindustria Radio Televisioni, sarà ospite a RTL 102.5 alle sette. L’intervista si preannuncia interessante, con Marano che parlerà delle sfide del settore e delle novità in arrivo.

Il presidente di Confindustria Radio Televisioni, Antonio Marano, sarà ospite domani 13 febbraio 2026, alle 7.45, su RTL 102.5. Si tratta di un'ospitata molto importante in occasione del WORLD RADIO DAY – che si celebra proprio domani. In quest'occasione il Gruppo RTL 102.5 manderà in onda uno spot dedicato al mezzo di comunicazione più amato ed ascoltato da 35 milioni di italiani.

