Condannati quattro militanti di Casapound a Torino avevano aggredito in strada il giornalista Andrea Joly

Quattro militanti di Casapound di Torino sono stati condannati a un anno di carcere per aver aggredito in strada il giornalista Andrea Joly di La Stampa. La sentenza, emessa il 10 dicembre, conclude il processo iniziato dopo l'incidente avvenuto in precedenza.

Un anno di carcere. È terminato con una condanna a questa pena oggi, 10 dicembre, il processo ai quattro militanti di Casapound accusati per l’aggressione del giornalista de La Stampa Andrea Joly. Sono tutti imputati per lesioni aggravate. Si chiamano Igor Bosonin, Euclide Rigato, Marco Berra e. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

