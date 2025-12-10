Condannati quattro militanti di Casapound a Torino avevano aggredito in strada il giornalista Andrea Joly
Quattro militanti di Casapound di Torino sono stati condannati a un anno di carcere per aver aggredito in strada il giornalista Andrea Joly di La Stampa. La sentenza, emessa il 10 dicembre, conclude il processo iniziato dopo l'incidente avvenuto in precedenza.
Aggressione a giornalista Andrea Joly, condannati 4 militanti CasaPound - Sono stati condannati a un anno di reclusione i quattro militanti di CasaPound che il 20 luglio 2024 aggredirono il giornalista della Stampa Andrea Joly, impegnato a riprendere un raduno davanti al ... Scrive rainews.it
