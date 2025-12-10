Torino quattro militanti di CasaPound condannati a un anno per il pestaggio al giornalista Andrea Joly

Fanpage.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Torino, quattro militanti di CasaPound sono stati condannati a un anno di reclusione per aver aggredito il giornalista Andrea Joly. La sentenza riguarda Igor Bosonin, Euclide Rigato, Marco Berra e Paolo Quintavalle, riconosciuti colpevoli del pestaggio avvenuto in precedenza.

Condannati a Torino quattro militanti di CasaPound per il pestaggio del cronista Andrea Joly. Si tratta di Igor Bosonin, Euclide Rigato, Marco Berra e Paolo Quintavalle. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Condannati quattro militanti di Casapound a Torino avevano aggredito in strada il giornalista Andrea Joly - Zazoom Social News

Giornalista Andrea Joly aggredito a Torino | chiesta la condanna per quattro militanti di Casapound - Zazoom Social News

torino quattro militanti casapoundTorino, quattro militanti di CasaPound condannati a un anno per il pestaggio al giornalista Andrea Joly - Condannati a Torino quattro militanti di CasaPound per il pestaggio del cronista Andrea Joly. Da fanpage.it

torino quattro militanti casapoundSono stati condannati a un anno di carcere i quattro militanti di CasaPound che aggredirono il giornalista della Stampa Andrea Joly a Torino - Il tribunale di Torino ha condannato a un anno di carcere le quattro persone, tutte militanti di CasaPound, che il 20 luglio 2024 aggredirono il giornalista del giornale La Stampa fuori dal circolo As ... Lo riporta ilpost.it