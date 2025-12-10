Torino quattro militanti di CasaPound condannati a un anno per il pestaggio al giornalista Andrea Joly
A Torino, quattro militanti di CasaPound sono stati condannati a un anno di reclusione per aver aggredito il giornalista Andrea Joly. La sentenza riguarda Igor Bosonin, Euclide Rigato, Marco Berra e Paolo Quintavalle, riconosciuti colpevoli del pestaggio avvenuto in precedenza.
Condannati a Torino quattro militanti di CasaPound per il pestaggio del cronista Andrea Joly. Si tratta di Igor Bosonin, Euclide Rigato, Marco Berra e Paolo Quintavalle. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sono stati condannati a un anno di carcere i quattro militanti di CasaPound che aggredirono il giornalista della Stampa Andrea Joly a Torino - Il tribunale di Torino ha condannato a un anno di carcere le quattro persone, tutte militanti di CasaPound, che il 20 luglio 2024 aggredirono il giornalista del giornale La Stampa fuori dal circolo As ... Lo riporta ilpost.it
