Mirco Antenucci ha detto che il Milan può vincere tutte le prossime partite prima del derby e che sono gli unici in grado di mettere pressione all’Inter in corsa scudetto. L’ex attaccante di Serie A ha commentato così ai microfoni di 'Maracanà', sottolineando le chance dei rossoneri di restare aggrappati alla zona alta della classifica.

Mirco Antenucci, ex calciatore di Torino e SPAL tra le altre, era ospite durante l'ultimo appuntamento con 'Maracanà', programma in onda su 'TMW Radio'. L'ex attaccante si è espresso sulle principali tematiche del calcio italiano. Con l'imminente inizio della 25^ giornata di Serie A, non poteva mancare un commento alla lotta Scudetto con Milan e Inter impegnate questo weekend contro Pisa e Juventus. Ecco, di seguito, le sue parole. "Per me sì. E' l'unica che può dare fastidio a questa Inter, che sulla carta è la più forte. Il Milan può dare fastidio fino alla fine, perché ha un allenatore forte, è cresciuta da inizio campionato". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Antenucci: “Il Milan può fare il filotto prima del derby. Sono gli unici che possono dare fastidio all’Inter”

