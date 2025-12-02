Capello sulla lotta al vertice | Non mi aspettavo il Milan così in alto ma attenzione che anche il Como può dare fastidio! Vi spiego

Inter News 24 L’ex allenatore di Juve, Milan e Roma, Fabio Capello, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla lotta scudetto e sulle rivali dell’Inter. Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore Fabio Capello ha analizzato il duello al vertice della Serie A. Don Fabio si è detto sorpreso dalla rapidità con cui il tecnico toscano Massimiliano Allegri ha ridato equilibrio al Milan, indicando nell’assenza delle coppe europee un vantaggio pesante. Per il Napoli campione in carica, invece, l’arma in più resta la potenza del bomber Romelu Lukaku. Capello ha infine invitato a non sottovalutare l’outsider Como. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Capello sulla lotta al vertice: «Non mi aspettavo il Milan così in alto, ma attenzione che anche il Como può dare fastidio! Vi spiego»

