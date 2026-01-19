Milan-Lecce Di Francesco | Possono dare fastidio per lo Scudetto

Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, ha commentato la partita contro il Milan, disputata allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro. In conferenza stampa, ha sottolineato come la squadra possa rappresentare un elemento di disturbo nella corsa allo Scudetto, evidenziando l'importanza di continuare a lavorare con attenzione e determinazione. La sfida ha mostrato un Lecce compatto e motivato, pronto a confrontarsi con le grandi del campionato.

Eusebio Di Francesco, allenatore giallorosso, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Complimenti, ma classifica brutta: "Sapevamo che la salvezza di questa squadra, per potenzialità e discorso iniziale, si raggiungerà alla 38esima. Se poi ci riusciremo prima meglio, ma sapevamo di dover soffrire. Fa male quando ti fai male da solo, anche tornando alle partite precedenti. Sono quelli i punti che magari ti avrebbero fatto ragionare diversamente. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Durante la trasmissione Maracanà su TMW Radio, il giornalista Paolo De Paola ha analizzato la situazione della corsa allo Scudetto, sottolineando una significativa divisione tra le prime tre squadre e il resto del campionato. Ha evidenziato come il Milan si stia preparando a inserirsi nella lotta, offrendo potenzialmente fastidio alle leader. Un quadro chiaro della stagione, con un focus sulla dinamica tra le squadre di vertice.

