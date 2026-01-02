Il gioco AAA di John Wick è in fase di sviluppo e sarà annunciato presto conferma Lionsgate

Lionsgate ha confermato che il gioco AAA di John Wick è in fase di sviluppo e sarà annunciato a breve. Questo nuovo capitolo porterà il celebre franchise cinematografico nel mondo dei videogiochi di grande produzione, offrendo ai fan un'esperienza immersiva e fedele alla saga. Resta in attesa di ulteriori dettagli sul progetto, che si preannuncia come un importante step per il franchise.

Il franchise di John Wick si prepara a fare il salto definitivo nel mondo dei videogiochi di grande produzione. Dopo anni di indiscrezioni e desideri da parte del pubblico, Lionsgate ha confermato che un gioco AAA dedicato a John Wick è attualmente in fase di sviluppo. La notizia non arriva da un teaser o da un evento pubblico, ma da una dichiarazione ufficiale emersa in un contesto finanziario. Un segnale chiaro che il progetto è concreto e già ben avviato. L'annuncio completo, secondo la compagnia, è ormai imminente. Tech4Gamers riporta che la conferma arriva dalla call finanziaria Q2 2026 di Lionsgate, durante la quale Adam Fogelson, presidente del Motion Picture Group, ha parlato apertamente delle iniziative videoludiche della società.

