I giornalisti di RaiSport contro il direttore Petrecca | telecronache non firmate e sciopero a fine Olimpiadi

I giornalisti di RaiSport hanno deciso di mettere in piazza le loro proteste contro il direttore Paolo Petrecca. La tensione è salita dopo la telecronaca della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, che ha suscitato molte critiche. Dopo aver richiesto un confronto senza successo, i giornalisti annunciano uno sciopero a fine Olimpiadi. La situazione si fa sempre più tesa, e ora il futuro della testata sportiva della Rai sembra appeso a un filo.

I giornalisti di RaiSport protestano contro il direttore Paolo Petrecca dopo aver aspettato invano una risposta dall'azienda in seguito all'imbarazzante telecronaca della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina curata proprio dal direttore della testata sportiva della Rai. In un comunicato diffuso dal Cdr, i giornalisti hanno fatto sapere che dalle 17 di oggi, lunedì 9 febbraio, verranno ritirate le firme da tutti i servizi e le telecronache delle gare trasmesse dalla Rai. Subito dopo la fine dei Giochi Olimpici, inoltre, verrà proclamato uno sciopero, rimandato proprio per non arrecare danno ai telespettatori che seguono le Olimpiadi.

