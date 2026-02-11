Al The Space Cinema Roma Parco De’ Medici torna Anime Watch Party | il 20 febbraio in sala Scarlet di Mamoru Hosoda con Eva Carducci

Al The Space Cinema Roma Parco De’ Medici torna “Anime Watch Party”. Il 20 febbraio in sala sarà proiettato il film “Scarlet” di Mamoru Hosoda, con la voce di Eva Carducci. È l’ennesima occasione per gli appassionati di animazione giapponese di vedere un film in sala e condividere la passione. La rassegna continua a richiamare tanti spettatori, desiderosi di immergersi nel mondo di anime e manga.

Prosegue al The Space Cinema Roma Parco De' Medici il viaggio dedicato agli appassionati di animazione giapponese. Dopo il successo dei precedenti appuntamenti, venerdì 20 febbraio alle ore 20:30 torna la rassegna Anime Watch Party con un evento speciale dedicato a Scarlet, il nuovo film del regista candidato all'Oscar Mamoru Hosoda. Tra le voci più autorevoli e innovative dell'animazione contemporanea, Hosoda – già candidato al Premio Oscar per Mirai – firma una nuova avventura che mescola azione, emozione e riflessione, giocando con il tempo e con i conflitti interiori della sua protagonista.

