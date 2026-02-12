The Space Cinema | Torna l’Anime Watch Party | Scarlet di Mamoru Hosoda protagonista a Roma

Questa sera a Roma torna l’Anime Watch Party. Il film protagonista è “Scarlet” di Mamoru Hosoda, un grande classico dell’animazione giapponese. Gli appassionati sono già in fila davanti alle sale di The Space Cinema, pronti a immergersi in un’altra serata all’insegna dell’animazione. La proiezione richiama un pubblico vario, dai fan storici ai curiosi che vogliono scoprire un film di culto. La sala si riempie di entusiasmo mentre il film inizia, in attesa di vivere un’altra esperienza cinematografica dedicata al mondo dell

Il grande cinema d’animazione giapponese torna al centro dell’esperienza nelle sale The Space Cinema. Venerdì 20 febbraio, alle ore 20:30, infatti, il The Space Cinema Roma Parco De’ Medici ospiterà un nuovo appuntamento della rassegna Anime Watch Party. Protagonista assoluto sarà Scarlet, l’ultima fatica del visionario regista Mamoru Hosoda, già candidato all’Oscar per Mirai. La proiezione, proposta in versione originale con sottotitoli in italiano, non sarà una semplice visione, ma un vero e proprio evento di condivisione pensato per la crescente community dei fan di anime in Italia. Come da tradizione per il format “ Watch Party “, al termine della proiezione la sala si trasformerà in uno spazio di confronto. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

